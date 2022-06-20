اقتراح من مجلس الدوما الروسي بدعوة المرأة "الحديدية" بعد مغادرة تشيلسي

تحدث رئيس لجنة التربية البدنية والرياضة في مجلس الدوما الروسي دميتري سفيشيوف، عن رغبة مارينا غرانوفسكايا في ترك منصب المديرة التنفيذية في نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

ونقل موقع "Metaratings" عن دميتري سفيشيوف، قوله: "مارينا، على ما يبدو لي، هي واحدة من مديري الأعمال المتطورين في عالم كرة القدم. وأعتقد أنه ينبغي دعوتها إلى روسيا".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مارينا غرانوفسكايا، التي تحمل الجنسيتين الكندية والكندية، ستغادر نادي تشيلسي، وذلك عقب انتقال ملكية النادي اللندني في أواخر مايو الماضي، من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.

ووفقا لرئيس لجنة التربية البدنية والرياضة في مجلس الدوما الروسي، فإن نجاح تشيلسي كنموذج عمل يعتمد إلى حد كبير على عمل مارينا غرانوفسكايا، مشيرا إلى أنه من الضروري إعداد مجال معلومات وظروف مواتية لجلب اهتمام غرانوفسكايا نحو كرة القدم الروسية.

يذكر أن مارينا غرانوفسكايا، البالغة من العمر 47 عاما، والملقبة بالمرأة "الحديدية"، حصلت على لقب أفضل مدير كرة قدم في أوروبا لعام 2021 من قبل الموقع الإيطالي "Tuttosport".

اشترى رومان أبراموفيتش، البالغ من العمر 55 عاما، نادي تشيلسي لكرة القدم في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (حوالي 233 مليون دولار في ذلك الوقت) من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس، واضطر لبيعه بسبب الضغوط التي واجهها على خليفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتوج نادي تشيلسي خلال إدارة الملياردير الروسي، بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، كأس الاتحاد ثلاث مرات، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين عامي (2012 ، 2021) والدوري الأوروبي مرتين (2013 ، 2019)، إضافة إلى فوزه بكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2022.

المصدر: "russian.rt.com"