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ألمانيا تسجل رقما تاريخيا بعد اكتساح إيطاليا بخماسية

الرياضة

ألمانيا تسجل رقما تاريخيا بعد اكتساح إيطاليا بخماسية
AFP
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كسر منتخب ألمانيا، سلسلة التعادلات بدوري الأمم الأوروبية، الثلاثاء، بعدما تمكن من تحقيق فوزه الأول في النسخة الثالثة من البطولة على حساب إيطاليا.

واستطاع المانشافت، سحق نظيره الإيطالي بنتيجة 5-2، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

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وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن المنتخب الألماني حقق أكبر انتصار له أمام إيطاليا على مدار تاريخه.

وأشارت إلى نجاح العملاق الألماني في تسجيل أكبر انتصار له على الإطلاق، على مدار مشاركاته بدوري الأمم في كافة نسخ البطولة.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر منتخب المجر برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد إيطاليا عند 5 نقاط وتراجعت للمركز الثالث، بينما تتذيل إنجلترا ترتيب هذه المجموعة بنقطتين.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور نصف النهائي بينما يهبط المتذيل إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: opta

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