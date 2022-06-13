تصفيات أمم إفريقيا 2023.. المغرب يهزم ليبيريا بثنائية

تغلب المنتخب المغربي على نظيره الليبيري بهدفين دون رد في مباراة أقيمت اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأحرز ثنائية المنتخب المغربي فيصل فجر (من ركلة جزاء) ويوسف النصيري، في الدقيقتين 56 و58.

وبهذا الفوز رفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الـ11، بينما بقي منتخب ليبيريا بلا رصيد من النقاط في المركز الثاني مناصفة مع جنوب إفريقيا التي لم تحصد أي نقطة أيضا حتى الآن، فيما استبعد المنتخب الرابع في هذه المجموعة، زيمبابوي، من المنافسات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيتأهل أول منتخبين عن هذه المجموعة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوا في العام المقبل.

المصدر: RT