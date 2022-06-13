رسميا.. الأهلي المصري يقيل مدربه موسيماني

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، الانفصال عن مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد فسخ تعاقدهما بـ"التراضي وباحترام متبادل بين الطرفين".

وقال النادي المصري في بيان نشره على موقعه: "وجهت إدارة النادي الأهلي الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وباحترام متبادل بين الطرفين".

وأشار الأهلي في بيانه إلى أنه بإجماع الآراء، تم الاتفاق على التمسك باستمرار موسيماني في مهمته حرصا على استقرار الفريق، ونظرا لما حققه من نجاحات.

وأضاف البيان: "لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملا وبالإجماع، تم احترام رغبة موسيماني وتوجيه الشكر له على كل ما قدمه للنادي".

الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي pic.twitter.com/fUaOwJ0fol — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

وكلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المدرب العام سامي قمصان بتولي مهام المدرب لحين التعاقد مع مدير فني جديد، لخلافة موسيماني.

الأهلي يكلف قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت pic.twitter.com/BWXJfUtYvx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

وكان موسيماني (57 عاما)، قاد الأهلي إلى لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في 2020 و2021 قبل الخسارة في نهائي العام الحالي أمام الوداد بهدفين دون رد، وهي الهزيمة التي أدت إلى توتر العلاقة بين المدرب الجنوب إفريقي وإدارة الأهلي.

المصدر: موقع الأهلي المصري