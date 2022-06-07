"يويفا" يكشف عن ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا لـ3 مواسم قادمة
Legion-Media
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الملاعب التي ستستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا "الشتامبيونز ليغ" للمواسم الثلاثة القادمة.
وسيقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل (2022-2023) على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.
بينما يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، المباراة النهائية "للشتامبيونز ليغ" للموسم (2023-2024)، على أن يقام نهائي الموسم (2024-2025) على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.
المصدر: "uefa"