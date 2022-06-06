بعد التخلي عن تمثيل مصر.. تعليق صادم من محمد الشوربجي لاعب الإسكواش العالمي

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش، أن البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا، سيمثل منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة.

وأكد الشوربجي، أنه سعيد بانضمامه لصفوف منتخب إنجلترا، وخوضه البطولات تحت راية العلم الإنجليزي، قائلا: "أنا متحمس حقا لتمثيل إنجلترا الآن، لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين منذ أن كنت في الخامسة عشرة من عمري".

وتابع: "جئت للدراسة في إنجلترا عام 2006، ومنذ ذلك الحين أصبحت بريستول موطني، وبصفتي مواطنا بريطانيا الآن، سأقدم كل ما بوسعي لدولة دعمتني لسنوات عديدة".

وأكمل: "قدم لي المدرب ديفيد كامبيون ومنتخب إنجلترا للإسكواش الكثير من الدعم على مر السنين".

وختم حديثه: "عندما يكون لديك أشخاص مثل هؤلاء يقدرونك على ما أنت عليه، دون توقع أي شيء فهذا يعني الكثير، فرصة تمثيل إنجلترا مثيرة للغاية، وسأمنحها كل ما لدي من اللعب تحت العلم الإنجليزي".

AFP

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بدوره أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أن مجلس الإدارة لا يعلم شيئا عن تجنيس الشوربجي لاعب المنتخب بالجنسية البريطانية ليلعب باسم المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خليفة: "سنتواصل مع اللاعب والاتحاد الإنجليزي لمعرفة حقيقة الأمر، ولوائح الاتحاد الدولي تسمح بتجنيس اللاعبين دون قيود".

وتابع: "سنتحقق من الأمر قبل إصدار بيان رسمي يوضح موقف الاتحاد المصري من الأزمة".

ويبدو أن مسيرة نجم الإسكواش مع مصر انتهت وستكون بداية لعبه لمنتخب الإنجليزي من خلال بطولة موريشيوس الدولية المفتوحة المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 11 يونيو الجاري.

وكانت بطولة الجونة المفتوحة آخر بطولات الشوربجي البالغ 31 عاما كلاعب مصري، علما بأنها أقيمت خلال الفترة من 27 مايو وحتى 3 يونيو الجاري وتوج بلقبها مصطفى عسل.

يذكر أن محمد الشوربجي حقق العديد من الإنجازات باسم مصر (44 لقبا)، على رأسها تحقيقه لقب بطولة العالم عام 2017.

المصدر:"وكالات"