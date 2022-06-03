ريال مدريد يوجه سؤالين لـ "يويفا" حول أحداث شغب نهائي "التشامبيونزليغ"

أصدر ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، بيانا رسميا، وجه من خلاله سؤالين للاتحاد الأوروبي بكرة القدم "يويفا"، بشأن الأحداث المؤسفة التي وقعت قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيانه: "بالنظر إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم 28 مايو في محيط ومداخل استاد فرنسا، بما في ذلك داخل الملعب نفسه، يود نادي ريال مدريد أن يعلن ما يلي دفاعا عن جماهيرنا الذين كانوا ضحايا هذه الأحداث".

وتابع: "أولا- نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي دفعت إلى ما حدث لمكان النهائي وما هي المعايير التي تم أخذها في الاعتبار مع مراعاة ما حدث في ذلك اليوم؟!".

مضيفا: "ثانيا- وبالمثل، فإننا نطلب إجابات وشروحات تحدد من المسؤول عن ترك الجماهير بلا حول ولا قوة، بعض المتابعين كان سلوكهم العام مثاليا في جميع الأوقات".

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وأكمل: "نحن نتفهم أن ما كان ينبغي أن يكون احتفالا كبيرا بكرة القدم لجميع المشجعين الذين حضروا المباراة تحول إلى أحداث مؤسفة تسببت في غضب عميق في جميع أنحاء العالم".

وأردف البيان: "كما ظهر بوضوح في الصور التي قدمتها وسائل الإعلام، تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العنيف والمضايقة والسرقة، بعض الأحداث التي وقعت أيضا أثناء القيادة في سياراتهم أو حافلاتهم خوفا على سلامتهم الجسدية".

واستكمل: "لقد نقلت هذه الأحداث صورة بعيدة كل البعد عن القيم والأهداف التي يجب أن تسعى دائما لتحقيقها في عالم كرة القدم".

وختم النادي بيانه: "يستحق مشجعونا الرد وأن يتم توضيح المسؤوليات ذات الصلة بحيث يتم القضاء على مواقف مثل تلك التي مررت بها في كرة القدم والرياضة".

وفاز ريال مدريد أمام ليفربول 1-0، في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت الماضي، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس على ملعب "دو فرانس".

المصدر: realmadrid.com