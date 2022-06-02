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بعد علاقة دامت 12 عاما.. شاكيرا تهدد بيكيه بالانفصال بسبب "الخيانة"

الرياضة

بعد علاقة دامت 12 عاما.. شاكيرا تهدد بيكيه بالانفصال بسبب
AFP
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انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن خيانة مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه لصديقته المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا بعد أنباء عن خيانته المزعومة لها في أحد الملاهي.

وتمت مشاهدة جيراد بيكيه في الآونة الأخيرة رفقة زميله في الفريق ريكوي بويج في إحدى الغرف الخاصة بالنوادي الليلية الخاصة بالمنطقة العليا في شمال إقليم كتالونيا الإسباني رفقة بعض النساء.

وانفردت صحيفة EL Periodico الكتالونية بتفاصيل الأزمة بين بيكيه وشاكيرا، والتي تؤثر حاليا، حسب التقرير، على حالة بيكيه النفسية بعد نهاية الموسم مع برشلونة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التطورات في أزمة خيانة نجم الفريق الكتالوني لشاكيرا خلال الأيام القادمة.

ونقلت الصحيفة ما أشار إليه الصحفيان المتخصصان في الحياة الخاصة للمشاهير لاورا فا، ولورينا فاسكيز عبر حسابهما الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن الثنائي بيكيه وشاكيرا يعيشان كل على حدا.

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وأكدت الصحيفة أن الثنائي لم يظهرا سويا منذ مارس الماضي سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المؤشرات الأخرى على انهيار علاقة الثنائي، كانت الأغنية الجديدة التي أطلقتها شاكيرا في شهر إبريل Te felicito، وتعبر كلماتها عن اللوم والعتاب، بالإضافة إلى سفر الكولومبية مرتين إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية في مايو رفقة طفليها بدون بيكيه.

ويعتبر الثنائي جيرارد بيكيه وشاكيرا من أشهر الزيجات التي يتحدث عنها العالم من حين لآخر نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما في مجاله.

وأعلن بيكيه ارتباطه بشاكيرا عام 2011، كما أنجبا طفلين وهما ميلان وساشا، لكنهما لم يتزوجا حتى الآن رغم علاقتهما الطويلة.

المصدر: EL Periodico

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