زياش عن خليلوزيتش: لن ألعب تحت قيادته سواء طار عاليا أو نام على السقف

جدد صانع ألعاب نادي تشيلسي، حكيم زياش، رفضه اللعب للمنتخب المغربي في ظل استمرار البوسني وحيد خليلوزيتش على رأس الإدارة الفنية لـ"أسود الأطلس".

ويملك زياش 40 مباراة دولية مع المنتخب المغربي سجل خلالها 17 هدفا، لكنه لم يخض أي مباراة مع الأسود منذ قرابة عام بسبب خلافه مع مدرب المنتخب خليلوزيتش الذي استبعده بعدما اتهمه بعدم الاحترافية والتشويش على زملائه في المنتخب.

وحاول خليلوزيتش مؤخرا عقد اجتماع صلح مع زياش لتصفية الأجواء بينهما، لكن جهوده لم تكلل بالنجاح ليستمر غياب نجم تشيلسي عن تشكيلة المنتخب المغربي.

وبمجرد إعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن قائمة "أسود الأطلس" التي ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية وديا، والتي خلت من اسم زياش، أكد اللاعب الهولندي السابق، هانز كراي، لشبكة "ESPN" أن زياش قال للمقربين منه "لن ألعب تحت قيادة هذا المدرب (خليلوزيتش) مرة أخرى مهما فعل، سواء طار عاليا، أو حلق على ارتفاع منخفض، أو وقف على عتبة بابي، أو نام على السقف أو في الطابق السفلي، لن ألعب مع هذا المدرب".

Hakim Ziyech ❌ Bondscoach Marokko



"Hij kan hoog vliegen, laag vliegen, op mijn stoep staan, op de zolder bij mij slapen of in de kelder. Ik speel niet voor deze bondscoach" — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2022

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الأمريكي وديا في الثاني من يونيو المقبل، وبعدها يواجه منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا على التوالي يومي 9 و13 يونيو في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

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تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي ضمن التأهل لبطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الحالي، وأوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا، وكرواتيا، وكندا.

المصدر: ESPN+ footmercato