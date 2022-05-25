أعمال شغب في تيرانا عشية لقاء روما وفينورد في نهائي "كونفرنس ليغ" (فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة في العاصمة الألبانية تيرانا مساء الثلاثاء، عشية نهائي "كونفرنس ليغ" لكرة القدم بين روما وفينورد، حيث هاجم مشجعو الأخير رجلا محليا وأصابوا عشرة من رجال الشرطة.

وقالت الشرطة الألبانية في بيان، إنها أوقفت ثمانية من مشجعي فينورد لضربهم بكرسي رجلا ألبانيا بسبب دعمه لفريق روما، وتعين نقله إلى المستشفى.

#UELfinal: Hooligans clash with Albanian police in #Tirana, #Albania. Over 60 fans have been arrested so far, while 12 police officers are reported to be in hospital. #RomaFeyenoord#EuropaConferenceLeague#UECLpic.twitter.com/sZeL7W34bw — Xhildinho Z (@xhildinho) May 24, 2022

It started! TvKlan #Albania material! Clashes between #RomaFeyenoord fans & Albanian police! Tear gas & batons used to restore public order! It is not only a fan challenge thing, is all the unlimited booze havin everywhere from @erionveliaj clients! #RoadToTirana#Tirana#UECLpic.twitter.com/HjVtqs4KCD — Aleksander Pavli (@sandripavli) May 24, 2022

كما اشتبكت مجموعة من حوالي 200 من مشجعي فينورد مع الشرطة أثناء محاولتهم الوصول إلى المنطقة التي كان يتواجد فيها جمهور روما.

🇪🇺 Scene after Feyenoord fans clashed with locals in Tirana today. pic.twitter.com/8plOUM6VZL — 101% ULTRAS (@101ultras_) May 24, 2022

وقالت الشرطة "أصيب عشرة من رجال الشرطة وتعرضت حافلة للشرطة لأضرار جراء أعمال العنف هذه".

واشتبك مشجعو الفريقين في ثلاثة مواقع على الأقل في تيرانا وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وعلى الرغم من أن الملعب الوطني في تيرانا الذي يستضيف المباراة النهائية المقررة مساء اليوم الأربعاء، لا يتسع لأكثر من 21 ألف شخص، فمن المتوقع أن يتوافد قرابة 100 ألف مشجع للفريقين الى العاصمة الألبانية.

ووفقا للسلطات المحلية، سيتم تقسيم المشجعين في مناطق منفصلة وسيكون باستطاعتهم مشاهدة المباراة النهائية على شاشات عملاقة.

المصدر: أ ف ب