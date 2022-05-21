رسميا.. مبابي يجدد عقده مع باريس سان جيرمان لغاية 2025

أعلن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تجديد عقد نجم الفريق كيليان مبابي حتى عام 2025، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق الباريسي مع ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وقال مبابي في كلمة أمام الجماهير في ملعب "حديقة الأمراء" بعد أن أعلن الخليفي خبر تجديد عقده: "سعيد بمواصلة المغامرة، سعيد بالبقاء في مدينة باريس، والبقاء في فرنسا، والاستمرار مع سان جيرمان، الذي أعتبره بمثابة بيتي".

وأضاف مبابي: "أتمنى مواصلة الأداء بشكل مميز، والفوز بالألقاب مع الفريق، أشكركم جميعا".

ونشر سان جيرمان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو لكيليان مبابي أعلى ستاد حديقة الأمراء، يقول فيه "التاريخ سيكتب هنا، سأبقى في باريس".

وارتبط اسم مبابي كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني على مدار الموسمين الماضيين، قبل أن يتمكن باريس سان جيرمان من تجديد عقده.

ولم يعلن الفريق الباريسي عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكن تقارير صحفية تحدثت أن النجم الفرنسي سيتقاضى 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

المصدر: RT