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موسكو.. زينيت بطرسبورغ ينجو من الهزيمة بهدف قاتل في الرمق الأخير

الرياضة

موسكو.. زينيت بطرسبورغ ينجو من الهزيمة بهدف قاتل في الرمق الأخير
Sputnik Алексей Филиппов
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نجا فريق زينيت بطرسبورغ بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، من الهزيمة أمام مضيفه سبارتاك موسكو (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري.

وتقدم فريق العاصمة موسكو بهدف سجله مهاجمه ألكسندر سوبوليف في الدقيقة 49 لأصحاب الأرض.

وأدرك اللاعب أندريه موستوفوي التعادل للضيوف في الوقت القاتل المحتسب بدلا للضائع، من ركلة جزاء.

ورفع فريق زينيت بطرسبورغ رصيده بعد هذا التعادل إلى 56 نقطة، وكان قد حسم لقب بطل الدوري قبل جولتين، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، والثامنة في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين سبارتاك موسكو حامل الرقم القياسي.  

في المقابل، يشغل سبارتاك موسكو المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد عند 38 نقطة.

المصدر: RT 

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