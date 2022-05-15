انتخاب الروسي كريمليف رئيسا للاتحاد الدولي للملاكمة

أعيد انتخاب الروسي، عمر كريمليف، رئيسا لاتحاد الملاكمة الدولي "IBA"، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي للمنظمة.

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة في بيان، إن كريمليف انتخب لرئاسة الاتحاد لولاية جديدة، خلال اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للاتحاد، أمس السبت، في مدينة إسطنبول التركية.

وكان كريمليف، المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعدما قضت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي للملاكمة بعدم أهلية المرشح الآخر الوحيد الذي كان يتنافس معه، الهولندي بوريس فان دير فورست.

وتتمثل المهمة الرئيسية للاتحاد الدولي للملاكمة، في جعل الملاكمة أكثر شعبية، بحيث يتم الحديث عنها في كل زاوية.

وقال كريمليف في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إعادة انتخابه: "لقد نجحنا في جذب الرعاة إلى الاتحاد الدولي للملاكمة لجعله أحد أفضل الاتحادات".

وأكمل: "نحن نقوم بكل شيء من أجل الملاكمين ونريد فتح أكاديميات للملاكمة في جميع القارات".

المصدر: sportbox.ru