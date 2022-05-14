ليفربول يتعرض لضربة موجعة ثانية في نهائي كأس إنجلترا

تعرض نادي ليفربول لضربتين موجعتين خلال المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمام فريق تشيلسي مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

وخسر ليفربول جهود صخرة خط دفاعه الهولندي فرجيل فان دايك، في نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، وبدأ "الريدز" الشوط الإضافي الأول من دون قلب دفاعه فان دايك، ودخل بدلا منه المدافع الكاميروني جويل ماتيب.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكان مهاجم ليفربول، النجم المصري محمد صلاح هو الآخر لم يتمكن من إكمال المباراة بسبب الإصابة، ليغادر ملعب "ويمبلي" في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

المصدر: وكالات