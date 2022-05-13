سوتشي يهدر نقطتين ثمينتين في السباق على الميداليات الفضية

سقط فريق سوتشي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فريق نيجني نوفغورود، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الـ29 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأخفق فريق سوتشي في هز شباك ضيفه المتواضع على مدر الشوطين، ولعب الأخير بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد مهاجمه الكندي إنين ريتشلورد في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

واكتفى سوتشي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري، لكنه بات مهددا بخسارته، لصالحه فريق دينامو موسكو الثالث برصيد 52 نقطة، قبل مباراته أمام لوكوموتيف موسكو يوم غد الأحد.

كما أن المباراة القادمة لسوتشي ستكون ضد دينامو موسكو بالذات، وعلى أرض الأخير في الجولة الختامية للدوري يوم السبت 21 مايو الجاري.

في المقابل، رفع فريق نيجني نوفغورود رصيده إلى 30 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

المصدر: RT