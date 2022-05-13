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دورة روما.. زفيريف وسابالينكا إلى نصف النهائي

الرياضة

دورة روما.. زفيريف وسابالينكا إلى نصف النهائي
Legion-Media
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بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، والبيلاروسية أرينا سابالينكا، اليوم الجمعة، الدور نصف النهائي لدورة روما للتنس ذات الألف نقطة للرجال، والألف لدى السيدات.

وجاء تأهل زفيريف على حساب التشيلي كريستيان غارين، بينما تغلبت سابالينكا على الأمريكية أماندا أنيسيموفا.

ولم يجد زفيريف، المصنف ثانيا والمتوج على الأراضي الترابية في العاصمة روما عام 2017، أي صعوبة للفوز على غارين الـ45 عالميا،  بمجموعتين دون رد 7-5 و6-2، في ساعة و51 دقيقة.

أما سابالينكا، المصنفة ثالثة في الدورة، فقد احتاجت إلى ثلاث مجموعات وإلى قلب تأخرها بمجموعة للفوز على أنيسيموفا الـ32 عالميا، بنتيجة 4-6، و6-3، و6-2.

وسيلعب زفيريف، الذي وصل إلى نهائي دورة مدريد الأسبوع الماضي، في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامسا،  والإيطالي يانيك سينر، الثالث عشر.

في حين تنتظر سابالينكا في الدور المقبل، الفائزة من مواجهة البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب، والكندية بيانكا أندرييسكو الـ90 عالميا.

المصدر: وكالات

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