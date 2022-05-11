نهائي كأس إيطاليا.. التشكيلة الأساسية لـ"السيدة العجوز" و"الأفاعي"
تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان.
وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض المباراة المرتقبة بينهما في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، والتي ستنطلق في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.
وسيبدأ الإيطالي ماسيمليانو أليغري (54 عاما) المدير الفني لفريق يوفنتوس، بالتشكيلة الأساسية التالية "للبيانكونيري"، لمواجهة فريق إنتر ميلان "الأفاعي":
🏆🇮🇹 تشكيل يوفنتوس للنهائي#يوفي_إنتر#CoppaItaliaFrecciarossapic.twitter.com/t4vA7AWenQ— JuventusFC (@Juventusfcar) May 11, 2022
بينما وضع الإيطالي سيموني إنزاغي (46 عاما) المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية "للنيراتزوري"، لمواجهة فريق "السيدة العجوز":
📢 | التشكيلة الأساسية— إنتر🏆🇮🇹 (@Inter_ar) May 11, 2022
إليكم تشكيلة ال1️⃣1️⃣ لاعبا هذه الليلة 👇
برعاية @EASPORTSFIFA
#إنتر_يوفنتوس#فورزا_إنترpic.twitter.com/r784Ey4N7j
يذكر أن فريق يوفنتوس يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس إيطاليا بواقع 14 لقبا، متفوقا بفارق 5 ألقاب على وصيفه نادي روما، ومن ثم يليهما إنتر ميلان ولاتسيو برصيد 7 ألقاب لكل منهما.
المصدر: "twitter/juventusfc/inter"