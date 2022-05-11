شاهد.. رد فعل الخليفي بعد "مطاردته" في مدريد وسؤاله عن مصير مبابي

فاجأ أحد الصحفيين، رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، في أحد شوارع مدريد، بسؤاله عن مصير نجم الفريق الباريسي، كيليان مبابي وفرص انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحيط الغموض بمستقبل المهاجم الدولي الفرنسي حيث يسعى الفريق الباريسي جاهدا لإقناعه بتجديد عقده، فيما تشير عدة تقارير لاقترابه من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وخلال تواجد الخليفي في اليومين الأخيرين في مدريد

للمشاركة في اجتماع اتحاد الأندية الأوروبية، طاردت كاميرات الصحفيين رجل الأعمال القطري وراقبت تحركاته في العاصمة الإسبانية.

ونشر البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنغيتو" على حسابه في موقع "تويتر"، فيديو لأحد صحفييه وهو يسأل الخليفي في أحد شوارع مدريد عما إذا كان مبابي سيلعب لريال مدريد في الموسم المقبل.

📌AL-KHELAÏFI TAMBIÉN ESTABA EN MADRID



🔵🔴El presidente del PSG respondió a @alexsilvestreSZ sobre el futuro de Mbappé. #JUGONESpic.twitter.com/EYcMfsdYIS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2022

وقال المراسل للخليفي: "مساء الخير، هل مبابي سينضم إلى ريال مدريد في الموسم القادم؟"، ليضحك الخليفي ويرفض الحديث.

ثم كرر المراسل سؤاله مرة أخرى للخليفي، ليرد القطري: "يا له من سؤال!".

ثم تهرب رئيس باريس سان جيرمان عن الإجابة بعد سؤال آخر عن مبابي وسبب تواجده في مدريد، حيث قال: "لا أجيد اللغة الإسبانية".

والمفارقة أن مبابي يتواجد حاليا بدوره في مدريد، وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن السبب الرئيسي لزيارة المهاجم الفرنسي هو رغبته في إمضاء بعض الوقت في العاصمة الإسبانية حيث يملك الكثير من الفراغ قبل مواجهة باريس سان جيرمان القادمة.

ولكن إذاعة "كادينا كوبي" تصر على أن الزيارة تأتي بسبب رغبة مبابي في استكشاف مدريد.

المصدر: "الشيرنغيتو" + goal.com