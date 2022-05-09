كريستيانو رونالدو يبلغ لاعبي مانشستر يونايتد بمستقبله

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ زملاءه بأنه سيبقى في "أولد ترافورد" إذا طلب منه الهولندي إريك تين هاج، المدرب الجديد للفريق، عدم الرحيل.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية أن كريستيانو رونالدو ينوي الرحيل عن "أولد ترافورد"، بسبب عدم تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل (2022-2023).

وقالت مصادر مطلعة في مانشستر يونايتد، إن لا أحد يشعر بخيبة أمل في النادي إزاء الموسم السيئ، أكثر من رونالدو، لكنه يرفض الرحيل رغم ذلك، ويريد المساعدة في إعادة فريق "الشياطين الحمر" إلى دوري أبطال أوروبا، ومحاولة الفوز بلقب في الموسم المقبل.

وقال رونالدو لزملائه: "إذا كان المدرب الجديد لديه رأي مختلف، فلن يكون لدي مشاعر قاسية، ولن أندم على العودة إلى أولد ترافورد".

ويرغب العديد من اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد، وخصوصا السويدي أنتوني إيلانغا، في بقاء رونالدو لموسم آخر، لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم التعلم منه.

وفي حال قرر النجم البرتغالي البقاء​ في صفوف "الشياطين الحمر" في الموسم المقبل، فستكون هذه المرة الأولى منذ موسم (2003-2004) التي لن يشارك فيها "صاروخ ماديرا" في البطولة الأوروبية المرموقة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، توج بدوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات خلال مسيرته الرائعة، بواقع لقب واحد مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد الإسباني، ويتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، برصيد 140 هدفا متقدما بفارق 15 هدفا عن أقرب مطارديه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات