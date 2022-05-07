نابولي يتغلب على تورينو في عقر داره (فيديو)

فاز نابولي على مضيفه تورينو بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين نابولي بالفضل في الفوز لنجمه الإسباني فابيان رويز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

قووووووووووول هدف اول لنابولي فابيان رويز رائع 🔥



نابولي 1-0 تورينو#TorinoNapoli

pic.twitter.com/V3U4bDu07O — كأس العالم 🏆 (@_Qatar022) May 7, 2022

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة، ليعزز مكانته في المركز الثالث موسعا الفارق إلى أربع نقاط مع صاحب المركز الرابع يوفنتوس الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمام جنوى 2-1 أمس الجمعة.

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في المقابل، توقف رصيد تورينو عند 47 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT