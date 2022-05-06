أرسنال يمدد عقد مدربه أرتيتا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا البالغ 40 عاما حتى نهاية الموسم الكروي عام 2025.

وعلق أرتيتا على تجديد عقده قائلا: "أنا متأثر للغاية وممتن وسعيد جدا، نرغب في الارتقاء بالنادي إلى الأعلى والمنافسة مع الأفضل".

The journey continues ✊



✍️ Mikel Arteta

✍️ Jonas Eidevall



Congratulations on your new deals! 🔴 — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022

وأضاف: "يجب أن نشارك في دوري الأبطال. علينا أن نكون قادرين على تطوير الفريق وتحسين اللاعبين وضم نجوم جدد".

Edu Gaspar on...



◾ Mikel's three key attributes

◾ Taking the club forward

◾ Playing in Europe

◾ And much more!



📺 Click below to watch his full interview now on https://t.co/4KJlfKW7rt 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022

وتولى المدرب الإسباني قيادة الفريق اللندني في ديسمبر 2019.

ويقدم أرسنال هذا الموسم نتائج مميزة في "البريميرليغ" تحت قيادة أرتيتا، وبات على أعتاب التأهل لدوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة.

المصدر: وكالات