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أرسنال يمدد عقد مدربه أرتيتا

الرياضة

أرسنال يمدد عقد مدربه أرتيتا
AP Alastair J. Grant
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا البالغ 40 عاما حتى نهاية الموسم الكروي عام 2025.

وعلق أرتيتا على تجديد عقده قائلا: "أنا متأثر للغاية وممتن وسعيد جدا، نرغب في الارتقاء بالنادي إلى الأعلى والمنافسة مع الأفضل".

وأضاف: "يجب أن نشارك في دوري الأبطال. علينا أن نكون قادرين على تطوير الفريق وتحسين اللاعبين وضم نجوم جدد".

وتولى المدرب الإسباني قيادة الفريق اللندني في ديسمبر 2019.

ويقدم أرسنال هذا الموسم نتائج مميزة في "البريميرليغ" تحت قيادة أرتيتا، وبات على أعتاب التأهل لدوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة.

المصدر: وكالات

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