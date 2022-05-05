عقب تغريدة صلاح المثيرة.. أبو تريكة: لا تستفز ريال مدريد

وجه نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، نصيحة إلى مواطنه محمد صلاح عقب التغريدة المثيرة التي نشرها جناح ليفربول بعد تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد أبو تريكة عبر الاستوديو التحليلي بشبكة قنوات "بي إن سبورت" : "على صعيد التشجيع والمزاح، يجب على جماهير ريال مدريد ألا تأخذ ما قاله محمد صلاح على (صدرهم أوي)، عليك ألا تستفز ريال مدريد".

AFP

وتابع: "محمد صلاح نجم كبير وعالمي، هو مسؤول عن تصرفاته، هو يشجع فريقه، ويرى أن هناك ثأرا يجب حسمه أمام ريال مدريد".

مضيفا: "ما حدث من راموس ما زال يؤثر على محمد صلاح حتى الآن، وحصل الآن على الفرصة المناسبة من أجل رد الاعتبار".

AFP

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واستطرد أبو تريكة: "يجب التعامل مع ما كتبه محمد صلاح على سبيل التشجيع والمزاح كما قلت، وليس على سبيل الاستفزاز، لأن آخر شخص تستطيع استفزازه أو ترغب في فعل ذلك تجاهه، هو ريال مدريد".

وحسم ريال مدريد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء بعد انتصاره على مانشستر سيتي 3-1 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة إياب نصف النهائي، ليفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6-5).

وغرد محمد صلاح عقب المباراة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هناك حساب علينا تسويته".

وسيواجه ريال مدريد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت 28 مايو الجاري، في سيناريو مكرر لموسم 2017-18.

المصدر: "بي إن سبورت"