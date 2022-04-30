تركي آل الشيخ يودع رايولا برسالة مؤثرة

حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، على توديع الإيطالي الفقيد، مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهير، برسالة مؤثرة.

وفارق ميو رايولا الحياة، اليوم السبت، عن عمر ناهز 54 عاما، متأثرا بأزمة صحية حادة، حسب بيان أسرته.

ونشر تركي آل الشيخ صورة لرايولا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وعلق عليها: "ارقد في سلام يا صديقي".

ولد رايولا في إيطاليا عام 1967، لكنه نشأ في هولندا، وبدأ حياته المهنية من خلال توسيع أعمال مطعم والديه.

وعمل في البداية كنادل في مطعم افتتحه والده في هولندا، وهي الوظيفة التي علمته أساليب التعامل مع الناس بمختلف طباعهم.

وتحول رايولا بعدها لممارسة كرة القدم مع نادي هارلم الهولندي، ولكن تجربته هذه كانت قصيرة و"فاشلة"، حيث توقف عن اللعب في سن الـ18 عاما.

ورغم هذا "الفشل"، لم يبتعد رايولا عن كرة القدم، حيث تولى منصب المدير الرياضي لهارلم وهو في الـ19 من عمره فقط، بعد أن أعجب النادي بمهاراته في تنظيم المشاريع.

بعد الفترة التي قضاها في هارلم، انتقل رايولا إلى العمل في شركة "Sports Promotions"، وكيلا للرياضة، وساعد في نقل لاعبي كرة القدم الهولنديين البارزين إلى الأندية الإيطالية.

ومن أبرز الصفقات الكبرى التي ساهم في إتمامها، كانت صفقة انتقال الأسطورة، دينيس بيركامب، من أياكس أمستردام إلى إنتر ميلانو في 1993.

بعد فترة وجيزة مع "Sports Promotions"، قرر رايولا ترك عمله في الشركة ليؤسس شركته الخاصة لإدارة مصالح لاعبي كرة القدم.

وكانت أولى صفقاته من العيار الثقيل، حيث أشرف على انتقال أسطورة كرة القدم التشيكية، بافيل نيدفيد، من سبارتا براغ إلى لاتسيو، بعد تألق اللاعب بشكل ملفت في بطولة كأس أمم أوروبا لعام 1996.

ومن أبرز النجوم الذين مثلهم رايولا، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والفرنسي بول بوغبا، والنرويجي إيرلنغ هالاند، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، والهولندي ماتيس دي ليخت، والإيطالي ماركو فيراتي، والمغربي نوصير المزراوي، والإيطالي أليساندرو رومانيولي، والإسباني تشافي سيمونز، وآخرون.

وكان مينو رايولا يتحدث سبع لغات، الإيطالية، والإنجليزية، والألمانية، والإسبانية، والفرنسية، والبرتغالية، والهولندية، وهو ما يسهل عملة لإدارة مصالح لاعبين من مختلف الجنسيات.

المصدر: وكالات