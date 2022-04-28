وفاة وكيل أعمال اللاعبين الشهير رايولا

أعلنت وسائل إعلام إيطالية وإنجليزية، اليوم الخميس، وفاة وكيل أعمال لاعبي كرة القدم الشهير، مينو رايولا عن عمر ناهز 54 عاما.

وأوضحت التقارير، أن رايولا توفي بسبب المرض، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض خطير في الرئة، لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا.

BREAKING NEWS: Football super-agent Mino Raiola has died aged 54, say reports from Italyhttps://t.co/egtXYaNTW1pic.twitter.com/YGB8Md2hiy — MailOnline Sport (@MailSport) April 28, 2022

Shocking news that will shake the football world, as agent Mino Raiola has sadly passed away. 🙏🕊 pic.twitter.com/hWm99psVt4 — 90min (@90min_Football) April 28, 2022

BREAKING NEWS: Italian football agent Mino Raiola has died after suffering from an illness. RIP 🙏 pic.twitter.com/nMazX4IKNZ — SPORTbible (@sportbible) April 28, 2022

ويعد رايولا من أشهر وأبرز وكلاء لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، وكان وكيلا لعدد من نجوم الساحرة المستديرة مثل زلاتان إبراهيموفيتش، إيرلينغ هالاند وبول بوغبا.

المصدر: وكالات