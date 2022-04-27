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الوحدات يخرج بخيبة أمل من دوري الأبطال .. (فيديو)

الرياضة

الوحدات يخرج بخيبة أمل من دوري الأبطال .. (فيديو)
twitter/sc_wehdat
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ودع نادي الوحدات الأردني دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر تعادله أمام منافسه ناساف كارشي الأوزبكي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

ووقع على ثنائية الوحدات كل من الغاني محمد أنس ومهند أبو طه في الدقيقتين 33، و83) على الترتيب.

بينما سجل هدفي الفريق الأوزبكي كل من ماركو ستايفيتش ونور شاييف عند الدقيقتين (3، و58) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية.

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ورفع ناساف كارشي رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة رفقة الفيصلي السعودي متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، قبل مباراته أمام السد القطري نتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

بينما اكتفى الوحدات بالمرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، وودع البطولة رفقة السد.

المصدر: RT 

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