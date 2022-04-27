الوحدات يخرج بخيبة أمل من دوري الأبطال .. (فيديو)

ودع نادي الوحدات الأردني دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إثر تعادله أمام منافسه ناساف كارشي الأوزبكي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الخامسة.

ووقع على ثنائية الوحدات كل من الغاني محمد أنس ومهند أبو طه في الدقيقتين 33، و83) على الترتيب.

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🇬🇭 محمد أنس يرتقي عالياً في الهواء ليُسجّل التعادل 🇯🇴 للوحدات @sc_wehdat!



🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022 pic.twitter.com/kBxYVa5KRf — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 27, 2022

بينما سجل هدفي الفريق الأوزبكي كل من ماركو ستايفيتش ونور شاييف عند الدقيقتين (3، و58) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية.

🎯 إنهاء حاسم من لاعب وسط 🇺🇿 ناساف @fcnasaf حسين نورتشاييف!



🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022 pic.twitter.com/09DSIthDC7 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 27, 2022

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ورفع ناساف كارشي رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة رفقة الفيصلي السعودي متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، قبل مباراته أمام السد القطري نتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

بينما اكتفى الوحدات بالمرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، وودع البطولة رفقة السد.

المصدر: RT