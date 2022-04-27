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ليفربول يمتحن "مفجر" مفاجأة دوري الأبطال

الرياضة

ليفربول يمتحن
Legion-Media
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا لللقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه فياريال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن مدربا فريقي ليفربول وفياريال التشكيلة الأساسية لخوض هذه المواجهة المرتقبة بينهما، والذي سينطلق في تمام في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإسباني العنيد:

بينما اختار الإسباني أوناي إيمري (50 عاما)، المدير الفني لفريق فياريال، التشكيلة الأساسية التالية "للغواصات الصفراء" لمواجهة مضيفه "الريدز":

المصدر: "twitter/LFC/VillarrealCF"

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