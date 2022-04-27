ليفربول يمتحن "مفجر" مفاجأة دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا لللقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه فياريال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن مدربا فريقي ليفربول وفياريال التشكيلة الأساسية لخوض هذه المواجهة المرتقبة بينهما، والذي سينطلق في تمام في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإسباني العنيد:

إليكم تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة #ليفربول_فياريال بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا! 👊🔴 pic.twitter.com/KWihbZ8MV6 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 27, 2022

بينما اختار الإسباني أوناي إيمري (50 عاما)، المدير الفني لفريق فياريال، التشكيلة الأساسية التالية "للغواصات الصفراء" لمواجهة مضيفه "الريدز":

¡Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para el partidazo histórico de Anfield ante el @LFC!#UCLpic.twitter.com/AzuFAqdELy — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 27, 2022

المصدر: "twitter/LFC/VillarrealCF"