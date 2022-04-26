برشلونة يعلن إصابة مدافعه ديست في الركبة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب مدافعه الأمريكي سيرجينو ديست عن الملاعب بسبب الإصابة.

وقال النادي الكتالوني في بيان على موقعه، إن الفحوص أكدت إصابة ديست في الركبة.

Injury update!



Tests carried out on the first team player Sergiño Dest have confirmed that the player has injured the semitendinosus muscle in his right hamstring. The player is unavailable for selection and his recovery will dictate his return. pic.twitter.com/CyMuvETyJ6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2022

ولم يتضح ما إذا كان الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عاما سيتمكن من العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وكان ديست، أصيب في الشوط الأول من المباراة التي خسرها برشلونة 0-1 على أرضه أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، الأحد الماضي.

وبقي لبرشلونة خمس مباريات فقط في الموسم، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة خلف غريمه ريال مدريد.

المصدر: وكالات