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برشلونة يعلن إصابة مدافعه ديست في الركبة

الرياضة

برشلونة يعلن إصابة مدافعه ديست في الركبة
Legion-Media
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب مدافعه الأمريكي سيرجينو ديست عن الملاعب بسبب الإصابة.

وقال النادي الكتالوني في بيان على موقعه، إن الفحوص أكدت إصابة ديست في الركبة.

ولم يتضح ما إذا كان الظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عاما سيتمكن من العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وكان ديست، أصيب في الشوط الأول من المباراة التي خسرها برشلونة 0-1 على أرضه أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، الأحد الماضي.

وبقي لبرشلونة خمس مباريات فقط في الموسم، ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة خلف غريمه ريال مدريد.

المصدر: وكالات

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