مدرب ريال مدريد يتوعد مانشستر سيتي

صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأنهم ينافسون بشراسة وسيذهبون إلى إنجلترا للقتال بكل قوتهم، وهدفهم ليس الوصول إلى الدور نصف النهائي، بل بلوغ النهائي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي مساء الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 4 مايو المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "في هذه المباريات نشعر بمزيج من السعادة بسبب قربنا من الوصول للنهائي، والحرص لأننا نلعب ضد خصم قوي".

وأضاف: "المواجهة ستحسم في ملعبنا سانتياغو برنابيو، لم يعتقد أحد أن ريال مدريد وفياريال يمكن أن يكونا في الدور نصف النهائي، لكننا نجحنا في الفوز على المرشحين واستبعادهم من البطولة، نحن هنا وسعداء للغاية لبلوغ هذه المرحلة، ننافس بشراسة وسنذهب للقتال بكل قوتنا".

وواصل المدرب الإيطالي المخضرم: "التاريخ الذي يمتلكه ريال مدريد في هذه المسابقة مهم للغاية بالنسبة للآخرين، التاريخ الذي نما في كل هذه السنوات يساعد اللاعبين على الشعور بثقل هذا القميص، إنها مسؤولية إيجابية".

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وتابع: "بالنسبة لريال مدريد عادة الوصول إلى نصف النهائي ليس هو الهدف، بل الهدف هو الوصول إلى النهائي، إذا وصلنا إلى النهائي لدينا نسبة أعلى للفوز باللقب".

وحول جاهزية عدد من لاعبيه، قال الإيطالي: "فيرلاند ميندي بخير، لكن هناك شكوك حول ديفيد ألابا وكاسيميرو".

وتطرق كارلو أنشيلوتي للحديث عن عودته لتدريب ريال مدريد هذا الموسم، بعد فترته الأولى (2013-2015)، حيث قال مبتسما: "عدت لأن الريال كان بحاجة إلى مدرب هذا ما حدث، لقد كان حلما عظيما أن أعود، لكن لم يكن قراري، بل النادي هو من وثق بي".

المصدر: وكالات