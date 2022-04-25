ملك "الغجر" يدمر متحديه وايت ويكشف عن وعده لزوجته (فيديو)

احتفظ البريطاني تايسون فيوري بحزام بطل العالم وفقا لمجلس الملاكمة العالمي "WBC" للوزن الثقيل، بفوزه على مواطنه ديليان وايت في النزال الذي جمعهما على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وتمكن تايسون فيوري الملقب بـ"الملك الغجري" من إسقاط وايت بالضربة القاضية في نهاية الجولة السادسة من النزال، أمام نحو 94 ألف متفرج.

وأكد فيوره أنه سيعتزل الملاكمة، ورغبته في خوض مواجهة ضد الفرنسي فرنسيس نغانو بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وقال "الملك الغجري" بعد النزال: "أنا مدين للجماهير ولكل شخص في بريطانيا جاء إلى هنا والآن انتهى كل شيء"، مشيرا إلى أنه وعد زوجته بالاعتزال بعد 14 عاما من مسيرته الاحترافية على حلبات الملاكمة.

وأضاف: "يجب أن التزم بكلمتي وأعتقد أنها المرة الأخيرة ويا لها من طريقة للوداع".

A @Tyson_Fury fight night doesn't end without a sing-along! 🎶



Wembley Stadium is an absolute scene! 🏟#FuryWhyte | BT Sport Box Office ▶️ https://t.co/b0uV32C1tBpic.twitter.com/lNCSua69cl — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) April 23, 2022

ورد نغانو مباشرة على تحدي فيوري، خاصة وأنه كان يتابع النزال من الصف الأمامي، قائلا: "أود القتال بقواعد أخرى، بقفازات الفنون القتالية المختلطة MMA على الحلبة. ولكن ليس بقواعد MMA، بل بشكل آخر. سيكون قتال فرانسيس نغانو في إفريقيا أفضل خيار للمنظمين. الغابة الدمدمة 2".

وحقق تايسون فيوري (33 عاما) انتصاره الـ32 خلال مسيرته الاحترافية، منها 23 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد، ومن دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

في حين مني ديليان وايت (34 عاما) بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 28 انتصارا.

المصدر: وكالات