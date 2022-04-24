جائزة "لوريوس" لعام 2022 من نصيب المنتخب الإيطالي وليفاندوفسكي

حصد المنتخب الإيطالي لكرة القدم جائزة "لوريوس" للإلهام الرياضي لعام 2022 كأفضل فريق كرة قدم، كما توج البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب كرة قدم.

وتقدم الجائزة سنويا لأفضل اللاعهبين والفرق في مختلف الميادين الرياضية للعام الميلادي السابق.

وجاء حصول المنتخب الإيطالي على الجائزة المخصصة لفرق كرة القدم، بعد تتويجه تحت قيادة المدرب روبيرتو مانشيني بلقب أمم أوروبا "يورو 2020" الذي تأجل لعام كامل بسبب فيروس كورونا، وتمديد سلسلته الخالية من الهزائم حينها إلى 34 مباراة.

🏆 The 2022 Laureus World Team of the Year is @Azzurri



Led by Roberto Mancini, Italy celebrated a brilliant victory in the European Championships, defeating England on penalties and extending their unbeaten run at the time to 34 matches 🇮🇹 #Laureus22pic.twitter.com/Nt1kS9VHmS — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

فيما حصل ليفاندوفسكي على الجائزة المخصصة لأفضل لاعب كرة قدم بعد تحطيمه في الموسم الماضي رقم غيرد مولر القياسي في الدوري الألماني بعدد الأهداف في موسم واحد.

وسجل المهاجم البولندي الموسم الماضي 41 هدفا في "البوندسليغا" متجاوزا بفارق هدف واحد الرقم الذي حققه أسطورة البايرن في موسم 1971-1972.

On the pitch, @lewy_official scored 41 goals in the 2020/21 @Bundesliga_DE season for @FCBayern, surpassing Gerd Muller's record



Off it, in his role as a @UNICEF ambassador he has visited refugee camps in Syria and made donations to help families on the ground in Ukraine pic.twitter.com/LJJpXcJino — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

المصدر: LaureusSport/twitter