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جائزة "لوريوس" لعام 2022 من نصيب المنتخب الإيطالي وليفاندوفسكي

الرياضة

جائزة
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حصد المنتخب الإيطالي لكرة القدم جائزة "لوريوس" للإلهام الرياضي لعام 2022 كأفضل فريق كرة قدم، كما توج البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب كرة قدم.

وتقدم الجائزة سنويا لأفضل اللاعهبين والفرق في مختلف الميادين الرياضية للعام الميلادي السابق.

وجاء حصول المنتخب الإيطالي على الجائزة المخصصة لفرق كرة القدم، بعد تتويجه تحت قيادة المدرب روبيرتو مانشيني بلقب أمم أوروبا "يورو 2020" الذي تأجل لعام كامل بسبب فيروس كورونا، وتمديد سلسلته الخالية من الهزائم حينها إلى 34 مباراة.

فيما حصل ليفاندوفسكي على الجائزة المخصصة لأفضل لاعب كرة قدم بعد تحطيمه في الموسم الماضي رقم غيرد مولر القياسي في الدوري الألماني بعدد الأهداف في موسم واحد.

وسجل المهاجم البولندي الموسم الماضي 41 هدفا في "البوندسليغا" متجاوزا بفارق هدف واحد الرقم الذي حققه أسطورة البايرن في موسم 1971-1972.

المصدر: LaureusSport/twitter

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