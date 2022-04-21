مدافع ليستر سيتي يحرج لاعبا إسرائيليا (صورة)

رد الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع فريق ليستر سيتي الإنجليزي، على سخرية الإسرائيلي عيران زهافي، مهاجم فينورد روتردام الهولندي.

في 15 مايو 2021، رفع فوفانا مع زميله حمزة شودهري في ليستر العلم الفلسطيني بملعب ويمبلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، عقب الفوز على تشيلسي بهدف نظيف في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، حيث تزامنت المباراة مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولم يرق هذا الموقف لزهافي، الذي أعاد مشاركة الصورة بعد أن قام بطمس العلم الفلسطيني بالإسرائيلي كنوع من السخرية من اللاعبين.

وتقابل الفريقان (ليستر سيتي وفينورد) ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث نجح الفريق الهولندي يوم 7 أبريل 2022، في العودة بنتيجة التعادل السلبي من ملعب "كينغ باور".

لكن ليستر سيتي نجح في قلب تأخره إيابا على ملعب فيليبس يوم 14 أبريل 2022، بهدف زهافي إلى فوز بهدفين، أحرزهما جيمس ماديسون وريكاردوا بيريرا.

Wesley Fofana you absolute beauty pic.twitter.com/TnZH43WVj7 — Muhab🕊 (@UtdMuhab) April 16, 2022

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واستغل فوفانا هاتين المباراتين، ووصول فريقه إلى الدور نصف النهائي على حساب فينورد، للرد على سخرية زاهافي.

ونشر المدافع الفرنسي صورة عبر خاصية "الستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تجمعه مع زاهافي، ووضع عليها علم فلسطين وأرفقها بقبلة، كنوع من السخرية من زهافي.

ويظهر العديد من اللاعبين في أوروبا التضامن مع فلسطين و"العداء" لإسرائيل سواء بحمل العلم الفلسطيني، أو التعليقات ضد الاحتلال.

المصدر:"وكالات"