لاعبة التنس الروسية شارابوفا تشارك متابعيها مفاجأة في عيد ميلادها الـ35 (صورة)

أعلنت الروسية، ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، أنها حامل وتتوقع طفلها الأول مع خطيبها رجل الأعمال البريطاني، ألكسندر جيلكس.

واستغلت اللاعبة الروسية، الفائزة بخمسة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، الاحتفال بعيد ميلادها الـ35 يوم أمس الثلاثاء لتشارك خبر حملها عبر حسابها على "إنستغرام" الذي يضم 4.2 مليون متابع.

ونشرت شارابوفا صورة لها على شاطىء البحر تظهر فيها بطنها المنتفخ، وعلقت عليها:"بدايات ثمينة! لطالما كان تناول كعكة عيد ميلاد لشخصين هو تخصصي".

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في ديسمبر الماضي، أعلنت لاعبة التنس الروسية، التي اعتزلت عام 2020، خطوبتها إلى ألكسندر جيلكس، ونشرت شارابوفا صورة من داخل السيارة، تبرز فيها خاتما على إصبع يدها اليسرى.

شارابوفا هي الفائزة بـ 36 بطولة في الفردي، وفازت 5 مرات ببطولة غراند سلام، وأحرزت الميدالية الفضية في أولمبياد 2012 بلندن، كجزء من المنتخب الروسي عام 2008، كما فازت بكأس الاتحاد.

المصدر: "نوفوستي"