ميلان يغلق الباب أمام عودة دوناروما

استبعدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عودة جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 23 عاما إلى ناديه السابق ميلان.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن عودة دوناروما إلى ميلان في الصيف المقبل مستبعدة تماما، خاصة بعد التعاقد مع مايك ماينان.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة كبيرة من مشجعي ميلان، يرفضون عودة دوناروما، بعدما رفض تجديد عقده مع الفريق الصيف الماضي.

Although Gigio Donnarumma has been linked with a return to Milan in the summer, La Gazzetta dello Sport insists that the Rossoneri are unwilling o reunite with the Italy international in 2022-23. https://t.co/dA0PEYS0WT#ACMilan#Milan#Azzurri#Donnarumma#Calcio#SerieA — footballitalia (@footballitalia) April 19, 2022

وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن دوناروما يفكر في العودة إلى "الكالتشيو" في الصيف المقبل.

وانضم دوناروما إلى سان جيرمان في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع ميلان، لكنه لم يشارك كثيرا وبقي الحارس الثاني في الفريق الباريسي بعد كيلور نافاس.

المصدر: وكالات