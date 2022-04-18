الدحيل يقسو على باختاكور بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال (فيديو)

حقق الدحيل القطري فوزا عريضا على باختاكور الأوزبكي بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الدحيل كل من بسام الراوي والكيني مايكل أولونغا والمعز علي في الدقائق 32 و 45+2 و48 على الترتيب.

نهاية المباراة | 🇺🇿 باختاكور 0⃣-3⃣ الدحيل 🇶🇦



عزّز الدحيل تفوّقه في الشوط الأول بهدف ثالث ليحقّق انتصار كبير بثلاثية في مواجهة المجموعة 4⃣ من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!



✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/wca7Ejc3RZpic.twitter.com/mSLnlDWW8O — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 18, 2022

وأكمل باختاكور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ميرجاخون ميرحمدوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

🚄🇰🇪 لا يُمكن إيقاف مايكل أولونغا @OgadaOlunga!



نجم 🇶🇦 الدحيل @DuhailSC يُسجّل هدفه رقم 1⃣1⃣ في 9⃣ مباريات في 🏆#دوري_أبطال_آسيا! 👏🏻 pic.twitter.com/NVDU3QxsDm — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 18, 2022

🪄 تمريرة ساحرة من ادميلسون جونيور @EdmilsonJr221

🔝 إنهاء مميّز من المعز علي @Moezali_



👌🏻 هدف 🇶🇦 الدحيل @DuhailSC الثالث أمام باختاكور 🇺🇿



🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022 pic.twitter.com/2aOXW591oX — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 18, 2022

وبهذا الفوز، رفع الدحيل رصيده إلى 9 نقاط صعد بها إلى صدارة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد باختاكور عند 3 نقاط في المركز الرابع.

فيديو | الدحيل يفوز 3-0 على باختاكور الأوزبكي في #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/LUnsNpoqkK — قنوات الكاس (@alkasschannel) April 18, 2022

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة في وقت لاحق اليوم التعاون السعودي (6 نقاط) وسيباهان الإيراني (3 نقاط).

المصدر: RT