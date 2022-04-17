وفاة يواخيم شترايش "غيرد مولر الشرق"

توفي الهداف الألماني الشرقي السابق، يواخيم شترايش، عن 71 عاما، بعد معاناته "مع مرض طويل"، بحسب ما أعلن ناديه السابق ماغدبورغ، أمس السبت.

وكتب النادي الألماني في بيان "سيبقى يواخيم شترايش في قلوب كل أعضاء النادي وكل المشجعين، وسنحتفظ بذكرى أفضل هدافينا دائما بفخر".

ولقب شترايش "غيرد مولر الشرق"، نسبة إلى المهاجم الألماني الغربي الراحل، الذي أرهق دفاعات الخصوم في الحقبة عينها.

وسجل شترايش، 55 هدفا في 102 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الشرقية بين 1969 و1984، ومجموع 223 هدفا لماغدبورغ في 321 مباراة بين 1975 و1985.

وأحرز خلال مسيرته، كأس ألمانيا الشرقية ثلاث مرات، وجائزة لاعب العام مرتين، وأربع مرات لقب الهداف.

Der Fan Club Nationalmannschaft trauert um Joachim Streich ✝️ Im Alter von 71 Jahren ist der DDR-Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze der DDR-Oberliga heute verstorben. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Joachim 🙏😔 📷 Getty Images

ومع منتخب ألمانيا الشرقية، أحرز برونزية أولمبياد 1972.

وبعد اعتزاله اللعب، تابع شترايش مسيرته في التدريب مع ماغدبورغ، وأينتراخت برانسفيك، وذلك في دوري الدرجة الثانية.

المصدر: أ ف ب