شاهد.. رد فعل مدافع أتلتيكو مدريد بعدما أسقطه محرز بمراوغة مذهلة

قدم النجم الجزائري رياض محرز، أداء جيدا خلال اللقاء الذي جمع فريقه مانشستر سيتي بمضيفه أتلتيكو مدريد، أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستعرض محرز مهاراته العالية في المراوغة، في الدقيقة 41، حيث تلاعب بالظهير الأيسر لنادي أتلتيكو مدريد، البرازيلي رينان لودي، بطريقة مذهلة، ما تسبب في سقوط الأخير على الأرض.

رياض محرز تنمر على رينان لودي

pic.twitter.com/LshJ9W0BHH — فرانــك (@7Fmjd) April 13, 2022

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع رد فعل المدافع البرازيلي، بعد فشله في افتكاك الكرة من محرز وإيقافه، حيث ظهر وهو يضرب الأرض بيده، بينما كان النجم الجزائري يركض بالكرة ويشق طريقه في تجاه منطقة جزاء الأتلتيكو.

ردة فعل مدافع الأتلتيكو بعد مراوغته من رياض محرز. 🤣 pic.twitter.com/Uzomzo599b — E P L W O R L D (@EPLworld) April 13, 2022

ردة فعل رينان لودي بعد ان قام بمراوغته رياض محرز😂🤣😁 pic.twitter.com/Zm03PcyQ36 — Abdullah Elabbar (@bdallh771339882) April 14, 2022

ولحسن حظ لودي، فإن هذه المحاولة لم تسفر عن هدف لمصلحة مانشستر سيتي، حيث تمكن أحد مدافعي الأتلتيكو من التصدي لمحرز وإبعاد الكرة بعيدا عن مرماه.

وشارك محرز أساسيا في تعادل مانشستر سيتي السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد، وتأهل الفريق الإنجليزي لنصف نهائي دوري الأبطال مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد.

المصدر: RT