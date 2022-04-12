رغم الهزيمة.. ريال مدريد الإسباني يقصي تشيلسي الإنجليزي ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا (فيديو)

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب تشيلسي الإنجليزي، رغم الهزيمة بـ 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف تأهل للفريق الملكي في الدقيقة 96 من زمن المواجهة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

QUI D’AUTRE QUE KARIM BENZEMA pic.twitter.com/jK9bTYQ5JQ — Negi (@negizan) April 12, 2022

وكان فريق ريال مدريد تمكن من تحقيق فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي بفضل هاتريك من نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وفي تفاصيل المباراة، تلقى ريال مدريد هزيمة قاسية أمام نظيره نادي تشيلسي بنتيجة 3-2 التي لم تكفي البلوز للتأهل للدور المقبل، في المباراة التي أقيمت على ستاد سنتياغو بيرنابيو لحساب إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وبدأ اللقاء بسجال قوي بين الطرفين مع بعض المحاولات الهجومية التي لم تسفر عن أهداف في بداية المنافسة.

وشهدت المباراة تراجع من جانب لاعبي ريال مدريد، مع ضغط هجومي من تشيلسي، أسفر عن هدف في الدقيقة 15 عن طريق ماسون ماونت، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل البلوز الضغط على أصحاب الأرض، وسجل الهدف الثاني عن طريق أنتونيو روديجير في الدقيقة 51.

وحاول ريال مدريد العودة في النتيجة ولكن تشيلسي سجل هدفا ثالثا عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة 63، ولكن بعد العودة لتقنية الفار ألغاه الحكم.

واستمرت الهجمات المتبادلة بين الفريقين، ليأخد البلوز الأفضلية ويسجل الهدف الثالث في مرمى كورتوا بعد كرة رائعة من تيمو فيرنر عند الدقيقة 75.

وبعد هذا الهدف انتفض النادي الإسباني وضغط بكل قوة بعد دخول مارسيلو، ورودريغو، حيث سجل الأخير هدف ريال مدريد في الدقيقة 80، ليأخد فريقه إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل (4-4).

ومع بداية الأشواط الإضافية استمر ضغط ريال مدريد بعد التغييرات التي أجراها أنشيلوتي وأثرت على مجرى اللقاء، وبعد توزيعة من فينيسيوس تمكن كريم بنزيما بضربة رأسية من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 96، لتصبح نتيجة المباراة 3 -2.

وحاول تشيلسي بشتى الطرق العودة في المباراة والوصول لركلات الجزاء، ولكنه فشل أمام تألق الحارس تيبو كورتوا وقوة دفاع ريال مدريد، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة (5-4) بمجموع مبارتي الذهاب والإياب ويتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من لقاء مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد المقرر أن يلعب يوم الأربعاء.

المصدر: RT + موقع "كوورة"