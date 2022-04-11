السوري عمر السومة يعتذر لجماهير أهلي جدة

قدم مهاجم نادي أهلي جدة لكرة القدم، الدولي السوري عمر السومة، اعتذاره لجماهير ناديه السعودي بسبب نتائج الفريق غير المرضية هذا الموسم.

وقال السومة في فقرة الأسئلة الرمضانية عبر الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر": "سجلت 7 هاتريك مع الأهلي، وسجلت أمام النصر والرائد أكثر من هاتريك".

وبخصوص عدد مساهماته التهديفية مع الأهلي السعودي، علق: "195 هدفا و27 تمريرة حاسمة".

وعن النادي الذي سجل في شباكه هدفه رقم 100، أضاف: "هذا الهدف جاء في مرمى القادسية بضربة رأسية".

وردا على سؤال حول ذكرياته التهديفية في رمضان: "لا أتذكر كثيرا، لكن أقرب الأهداف كان في الموسم الماضي أمام الدحيل القطري في الدقيقة 91 بالبطولة الآسيوية".

وبعث السومة برسالة لجماهير الأهلي في ختام تصريحاته، قائلا: "كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم، وأعتذر لكم عن هذا الموسم، فطموحكم دائما البطولات، لكن الظروف لم تساعدنا".

وأتم: "لدينا 5 مباريات متبقية بالدوري ونحتاجكم كثيرا، متأكد أنكم لن تقصروا معنا، وستدعموننا وتساندوننا، وسنفرحكم بإذن الله".

المصدر: وكالات