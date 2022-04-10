هدف قاتل يصعد بفريق برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني (فيديو)

قلب برشلونة تأخره بهدف أمام مضيفه ليفانتي إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، تقدم ليفانتي من ركلة جزاء نفذها بنجاح خوسيه لويس موراليس في الدقيقة الـ52، قبل أن ينتفض برشلونة ويقلب الطاولة رأسا على عقب ويسجل هدفين متتاليين عن طريق الغابوني بيير أوباميانغ وبيدري في الدقيقتين 59 و63 على التوالي.

وعادل أصحاب الأرض النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ83 عن طريق غونزالو ميليرو.

وخطف الهولندي لوك دي يونغ برأسية متقنة نقاط المباراة الثلاث لفريقه برشلونة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ليفانتي 2 ✘ 3 برشلونة | اهداف اللقاء#برشا💛 pic.twitter.com/YpPBRR9dxn — hussein moussawi@. حسين (@hsynalm92539998) April 10, 2022

وبالإضافة لركلتي جزاء ليفانتي التي جاء منها هدفاه، احتسب الحكم له ركلة ثالثة في الدقيقة الـ56 ولكن روجر مارتي فشل في ترجمتها إلى هدف بعد تألق حارس الفريق الكتالوني، الألماني مارك أندريه تير شتيغين في صدها.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة صعد بها إلى مركز الوصافة مقلصا الفارق إلى 12 نقطة مع المتصدر الغريم ريال مدريد.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT