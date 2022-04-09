اجتماع طارئ في الزمالك بعد "فضيحة مراسم التتويج" (فيديو)

دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاجتماع طارئ لمجلس إدارة القلعة البيضاء، اليوم السبت.

وقال منصور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إن الاجتماع الطارئ سيعقد لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود (نائب رئيس النادي)، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وسبورتنغ في نهائي كأس مصر لكرة اليد.

دعا المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لإتخاذ قرار عاجل بشأن... Posted by Mortada Mansour on Saturday, April 9, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنائب رئيس الزمالك، بينما يضع ميداليات في جيبه الشخصي، أثناء مراسم تسليم الجوائز.

وكان فريق اليد بنادي الزمالك خسر أمس الجمعة أمام سبورتنغ بنتيجة 33-30 في نهائي كأس مصر، ليحصل الفريق السكندري على اللقب الأول في تاريخه.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"





