برشلونة ينوي تحصين نجمه بمبلغ خيالي

أكد الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في "تويتر"، أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو لتجديد عقده حتى عام 2026.

وينتهي عقد أراوخو الحالي مع الفريق الكتالوني في نهاية الموسم المقبل، لكن برشلونة يتمسك ببقاء اللاعب لفترة أطول.

وقال رومانو في تغريدته: "العقود ستكون جاهزة قريبا لرونالد أراوخو، ليوقع على التجديد مع برشلونة".

وأضاف: "العقود الجديدة ممتدة حتى صيف 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو، والإعلان الرسمي سيكون خلال أيام".

وختم بالقول: "برشلونة متفائل كثيرا بتجديد عقد اللاعب جافي أيضا".

Paperworks will be ready «very soon» for Ronald Araújo and his new contract with Barcelona. Deal until June 2026 confirmed, including release clause for €1B. The official statement is matter of days. 🔴🇺🇾 #FCB



Barcelona are stil more than optimistic also on Gavi's extension. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2022

وينتهي عقد جافي البالغ 17 عاما مع برشلونة، بنهاية الموسم المقبل، علما بأنه يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو فقط.

Paperworks for Ronald Araújo’s new contract with Barcelona will be ready soon. The deal will be until June 2026, including a release clause of €1B. The official statement will be released soon. [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/eVFMae23vk — Barçajet (@barcajet) April 8, 2022

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وبدأت المفاوضات بين برشلونة وممثلي جافي، على مدار الأشهر الماضية، لكنها لم تكتمل لضعف الراتب المعروض على اللاعب الواعد.

المصدر: وكالات