عقب إصابة فان غال بالسرطان.. كومان مدربا للمنتخب الهولندي بعد مونديال قطر

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن رونالد كومان سيخلف المدرب الحالي للمنتخب الوطني، لويس فان غال، مطلع عام 2023 بعد نهائيات مونديال قطر.

وستكون المرة الثانية التي يتولى فيها كومان تدريب منتخب بلاده، علما أنه ترك منصبه في العام 2020 من أجل تدريب برشلونة الإسباني الذي أقاله في أكتوبر الفائت لسوء النتائج.

وقال كومان في بيان: "أتطلع قدما لهذا التعاون الجديد. مضى أكثر من عام ونصف (على مغادرته)، وبالتأكيد لم أترك المنتخب الهولندي على خلاف".

وسيمتد عقد كومان (59 عاما) حتى كأس العالم 2026 وفق ما أعلن الاتحاد الهولندي

وسيخلف كومان، فان غال الذي وصل الى رأس الجهاز الفني للـ"طواحين" في أغسطس الفائت ليقوده الى نهائيات كأس العالم 2022 ، بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018.

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وأعلن فان غال (70 عاما) الاسبوع الماضي أنه يعاني من سرطان البروستات منذ العام 2020 مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لن يمنعه من الإشراف على المنتخب البرتقالي في قطر.

بعد مسيرته كلاعب، أشرف كومان على عدة أندية أبرزها أياكس وأيندهوفن وفينورد في بلاده، ساوثهامبتون وإيفرتون في إنجلترا وبرشلونة.

كما أشرف على المنتخب الوطني بين فبراير 2018 حتى أغسطس من العام 2020، في فترة بلغ فيها نهائي دوري الأمم الأوروبية حيث خسر أمام البرتغال وتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا الصيف الفائت حيث خرج المنتخب من الدور ثمن النهائي بإشراف فرانك دي بور، ما أدى إلى رحيل الأخير.

وأقيل كومان من منصبه في برشلونة في أكتوبر الفائت بعد الخسارة ضد الغريم ريال مدريد، عندما أصبح أول مدرب في النادي منذ 1936 يخسر ثلاث مباريات كلاسيكو تواليا، منهيا فترة 14 شهرا فوضوية في النادي الكاتالوني.

وتفتتح هولندا النهائيات العالمية في قطر بمواجهة السنغال علما، أنها وقعت في المجموعة الأولى، إلى جانب المنتخب المضيف والإكوادور.

المصدر: "أ ف ب"