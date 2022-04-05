محكمة التحكيم الرياضية تعلن استلامها 10 طلبات استئناف من منظمات رياضية روسية

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أنها استلمت 10 طلبات استئناف من منظمات رياضية روسية.

وفي الـ28 من فبراير الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو ما استجابت له معظم الاتحادات الرياضية تحت ضغوطات هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الغربيين في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

وجاء في بيان "كاس"، أن الاتحاد الروسي لكرة القدم تقدم بـ3 طلبات استئناف (تم سحب طلب) واللجنة الأولمبية الروسية تقدمت بطلبي استئناف، فيما تقدم بطلب واحد كل من الاتحادات الروسية للتزلج والتزحلق على الجليد والبياتلون والتجديف والرغبي والجمباز الفني.

المصدر: تاس