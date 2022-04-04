كلوب يلمح إلى قرب الاتفاق على تجديد عقد محمد صلاح

ألمح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين إلى قرب التوصل لاتفاق مع المصري محمد صلاح هداف الفريق حول تجديد عقده الذي سينتهي صيف عام 2023.

وأبدى كلوب عندما سئل عن مفاوضات تجديد عقد صلاح خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة بنفيكا البرتغالي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سعادته حول طريقة سير المفاوضات بين الطرفين، وهو ما اعتبر تلميحا قويا لقرب التوصل لاتفاق التجديد الذي أقلق تأخر الوصول إليه جمهور "الريدز" على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف كلوب: "الأطراف تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه".

🗣 Jurgen Klopp on Mohamed Salah's contract:



"The decisive parties are talking to each other and that is all I need." pic.twitter.com/lMnpjMARC3 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) April 4, 2022

وذكرت عدة تقارير إنجليزية مؤخرا أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين النجم المصري وناديه، وذلك بعد فترة من الشد والجذب والحديث عن طلبات مالية مبالغ بها من جانب صلاح ووكيله تعيق استمراره ضمن أسوار "الأنفيلد".

المصدر: وكالات