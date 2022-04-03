عضو في الاتحاد المصري يكشف آخر مستجدات شكوى مصر ضد السنغال

طالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، بعدم "خداع" الجماهير بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال، في إياب الدور الفاصل لتصفيات مونديال "قطر 2022".

وفقد منتخب مصر فرصة التأهل للمونديال خلال المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية لحساب السنغال، حيث فاز ذهابا في ستاد القاهرة بهدف دون رد، قبل أن يخسر بنفس النتيجة في الإياب في داكار، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسم فيها الحظ لـ"أسود التيرانغا" السنغالية.

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وشهدت مواجهة المنتخبين في داكار، أحداث غير رياضية حيث أعلن الاتحاد المصري أن منتخب "الفراعنة" تعرض للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات الملعب، وتم تقديم شكوى ضد الاتحاد السنغالي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية حول مستجدات الشكوى التي تقدم بها الاتحاد المصري ضد نظيره السنغالي وفرص إعادة المباراة بين المنتخبين: "لا يوجد جديد في ملف إعادة مباراة مصر والسنغال، قدمنا كل التقارير والصور والفيديوهات المتواجدة لدينا للفيفا وما تعرض له المنتخب ومجلس الإدارة والجهاز الفني منذ وصول المنتخب إلى السنغال، وقدمنا كل هذه التفاصيل".

وأضاف "لا توجد أي مؤشرات لإعادة المباراة ولا نستطيع تعشيم الجمهور بالأمر".

وعن مستقبل المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، أوضح عامر قائلا: "الاجتماع مع كيروش سيكون الأسبوع المقبل لمعرفة تقريره الفني عن الفترة الماضية وسنتفق بعد ذلك من أجل تحديد مصيره".

المصدر: وكالات