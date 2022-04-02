جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في مونديال قطر

جرى أمس الجمعة، في العاصمة الدوحة، سحب قرعة دور المجموعات للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

وتم تقسيم المنتخبات الـ32 المشاركة في العرس العالمي على ثماني مجموعات بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة.

ووفقا لنتائج القرعة، فسيكون جدول مباريات دور المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى (قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا)

- 21 نوفمبر: قطر× الإكوادور

- 21 نوفمبر: السنغال × هولندا

- 25 نوفمبر: قطر× السنغال

- 25 نوفمبر: هولندا × الإكوادور

- 29 نوفمبر: هولندا × قطر

- 29 نوفمبر: الإكوادور × السنغال

المجموعة الثانية (إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة - الفائز من الملحق الأوروبي: ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا)

- 21 نوفمبر: إنجلترا × إيران

- 21 نوفمبر: الولايات المتحدة × الفائز من الملحق الأوروبي

- 25 نوفمبر: إنجلترا × الولايات المتحدة

- 25 نوفمبر: الفائز من الملحق × إيران

-29 نوفمبر: الفائز من الملحق × إنجلترا

- 29 نوفمبر: إيران × الولايات المتحدة

المجموعة الثالثة (الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا)

- 22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية

- 22 نوفمبر: المكسيك × بولندا

- 26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك

- 26 نوفمبر: بولندا × السعودية

-30 نوفمبر: بولندا × الأرجنتين

- 30 نوفمبر: السعودية × المكسيك

المجموعة الرابعة (فرنسا- الدنمارك- تونس- الفائز من الملحق العالمي: الإمارات أو أستراليا أو بيرو).

- 22 نوفمبر: فرنسا × الفائز من الملحق

- 22 نوفمبر: الدنمارك × تونس

- 26 نوفمبر: فرنسا × الدنمارك

-26 نوفمبر: تونس × الفائز من الملحق

- 30 نوفمبر: تونس × فرنسا

- 30 نوفمبر: الفائز من الملحق × الدنمارك

المجموعة الخامسة (إسبانيا- ألمانيا- اليابان - الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا).

- 23 نوفمبر: إسبانيا × الفائز من الملحق

- 23 نوفمبر: ألمانيا × اليابان

- 27 نوفمبر: إسبانيا × ألمانيا

- 27 نوفمبر: اليابان × الفائز من الملحق العالمي

- 1 ديسمبر: اليابان × إسبانيا

- 1 ديسمبر: الفائز من الملحق × ألمانيا

المجموعة السادسة (بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا)

- 23 نوفمبر: بلجيكا × كندا

- 23 نوفمبر: المغرب × كرواتيا

- 27 نوفمبر: بلجيكا × المغرب

- 27 نوفمبر: كرواتيا × كندا

- 1 ديسمبر: كرواتيا × بلجيكا

- 1 ديسمبر: كندا × المغرب

المجموعة السابعة (البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون)

- 24 نوفمبر: البرازيل × صربيا

- 24 نوفمبر: سويسرا × الكاميرون

- 28 نوفمبر: البرازيل × سويسرا

- 28 نوفمبر: الكاميرون × صربيا

- 2 ديسمبر: الكاميرون × البرازيل

- 2 ديسمبر: صربيا × سويسرا

المجموعة الثامنة (البرتغال- غانا- أوروغواي- كوريا الجنوبية)

- 24 نوفمبر: البرتغال × غانا

- 24 نوفمبر: أوروغواي × كوريا الجنوبية

- 28 نوفمبر: البرتغال × أوروغواي

- 28 نوفمبر: كوريا الجنوبية × غانا

- 2 ديسمبر: كوريا الجنوبية × البرتغال

- 2 ديسمبر: غانا × أوروغواي

المصدر: "فيفا"