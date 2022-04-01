كم خسرت مصر بسبب الغياب عن مونديال 2022؟

تعرض منتخب مصر لخسائر مالية كبيرة، نتيجة فشله في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح (1-3) في مباراة الإياب التي جرت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن المرحلة الفاصلة للتصفيات الإفريقية المؤهلة غلى مونديال قطر2022.

وبحسب موقع "economy plusme"، فإن منتخب مصر خسر مبلغا لا يقل عن 12 مليون دولار أمريكي، نتيجة فشله في التأهل للمونديال.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح منتخب مصر 9.5 مليون دولار بعد تأهله إلى النسخة الماضية من كأس العالم "روسيا 2018"، بواقع 1.5 مليون دولار للمساهمة في الاستعداد للبطولة، و8 ملايين دولار مكافأة المشاركة نفسها.

ومن المقرر أن يرفع الـ"فيفا" الجوائز المالية للمشاركين في النسخة المقبلة من المونديال لتصبح 12 مليون دولار، لتصبح مليونين للاستعدادات، و10 ملايين نظير المشاركة.

وبجانب المكافأة الرسمية من الـ"فيفا"، خسر منتخب مصر أيضا المكافآت التي كان سيحصل عليها من الرعاة حال تأهله للبطولة، بحسب ما تنص عليه العقود.

ولم تقتصر الخسائر المصرية على المنتخب فقط، بل امتدت للأندية أيضا، وكان من المفترض أن تحصل على تعويضات من الفيفا مقابل مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2022.

وحصل الأهلي على مليون و745 ألف دولار بعد مشاركة منتخب مصر في مونديال 2018، والزمالك (796 ألف دولار) وسموحة (95 ألف دولار)، ووادي دجلة (76 ألف دولار).

وكان من المتوقع أن تحصل الأندية المصرية على مبالغ أكبر بعدما ارتفع عدد اللاعبين المحترفين في قائمة منتخب "الفراعنة" مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مقارنة بقائمة مونديال 2018 مع الأرجنتيني هيكتور كوبر.

المصدر: وكالات