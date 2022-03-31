ريال مدريد يعثر على فينيسيوس "جديد"

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد، تعاقد مع جوهرة برازيلية جديدة من أجل الاستفادة من خدماته في الفريق الرديف "الكاستيا" لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن فريق ريال مدريد أنهى صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس توبياس، البالغ من العمر 18 عاما، من فريق شاختيور دونيتسك، لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 19 مليون يورو.

وسينضم توبياس إلى الفريق الثاني "الكاستيا" بقيادة الأسطورة المدرب راؤول غونزاليس، مع إمكانية الاعتماد عليه في الفريق الأول بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ومن المنتظر أن يخضع توبياس للفحوصات الطبية في ريال مدريد تمهيدا لانتقاله للفريق بشكل رسمي، مع العلم أن صفقة التعاقد معه كانت نتيجة لفتح الباب أمام اللاعبين المحترفين في أوكرانيا للرحيل لأي فريق، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات