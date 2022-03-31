من هي المنتخبات التي ستنال آخر ثلاث بطاقات متبقية لمونديال قطر؟

بلغ 29 منتخبا من أصل 32 نهائيات مونديال قطر، بعد ختام التصفيات في معظم القارات، ولا تزال ثلاثة منتخبات تنتظر دورها لحسم تأشيرة التأهل.

والمنتخبات 29 المتأهلة للعرس الكروي العالمي هي:

الدولة المضيفة: قطر (آسيا).

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.

آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية.

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة.

إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.

تأشيرة أخيرة عن قارة أوروبا

بعد تأهل المنتخب البولندي عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي، والمنتخب البرتغالي عن المسار الثالث، ينتظر عشاق كرة القدم التعرف على هوية آخر المتأهلين من الملحق الأوروبي في المسار الأول، الذي سيتواجه فيها المنتخب الويلزي مع الفائز من لقاء أوكرانيا واسكتلندا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية للمسار الأول من المحلق الأوروبي الأسبوع الماضي، لكن تقرر تأجيلها إلى يونيو المقبل بعد إرجاء لقاء اسكتلندا وأوكرانيا بسبب الأوضاع التي تعشيها الأخيرة.

تأشيرتان للملحق العالمي

ستكون البطاقة الأولى محصورة بين كوستاريكا، رابعة تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ونيوزيلندا، بطلة تصفيات منطقة أوقيانوسيا.

أما التأشيرة الثانية الأخيرة، فتتنافس عليها ثلاثة منتخبات وهي الإمارات، ثالثة المجموعة الأولى في تصفيات آسيا، وأستراليا ثالثة المجموعة الثانية في تصفيات آسيا، وبيرو خامسة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وستلعب الإمارات ضد أستراليا في يونيو المقبل، على أن يواجه الفائز بهذه المباراة في نفس الشهر، منتخب بيرو لتحديد المتأهل رقم 32 للمونديال القطري.

المصدر: RT