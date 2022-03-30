مصرع 5 لاعبين في حادث مروع بأربيل

لقي 5 من لاعبي فريق فريق بنصلاوة للكرة الطائرة، مصرعهم، اليوم الأربعاء، نتيجة حادث مروري مروع في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.

ونقل موقع "رووداو" عن شرطة مرور قضاء كويسنجق التابع لأربيل أن حادث التصادم كان بين سيارة من نوع مازدا وسيارة من نوع ميرسيديس أتيكو.

وذكرت شرطة مرور قضاء كويسنجق، أن إحدى السيارتين كان يستقلها 5 أشخاص لقوا مصرعهم جميعا، فيما أصيب سائق السيارة الأخرى بجروح بليغة.

وأوضحت أن المتوفين الخمسة كانوا لاعبين في فريق بنصلاوة للكرة الطائرة، مشيرة إلى أن الضحايا جميعا من قاطني قضاء بنصلاوة التابع لأربيل.

وكان المتوفون الخمسة في طريقهم للمشاركة في مباراة مهمة اليوم.

وتشير مفوضية حقوق الإنسان العراقية إلى أن أكثر من 1500 عراقي لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور عام 2020.

المصدر: وكالات